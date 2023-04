Vecinos denuncian el robo de alambres en el barrio San Lorenzo

Los vecinos del barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén denunciaron que las canchas y los espacios públicos de recreación son el blanco de robo de los delincuentes. Es que roban el alambre que los protege y eso hace que estos lugares se vuelvan inseguros. Por eso, los padres evitan mandar a sus hijos para no correr riesgos.

La malla sima destinada a proteger los centros deportivos para los chicos de la zona se ha convertido en un objetivo fácil para los ladrones y, en pocos días, se efectivizaron robos en varios de ellos. “Acá no solamente vienen los más chiquitos a jugar al fútbol, sino que también hay chicos que vienen a practicar vóley”, explicó esta semana Gabriela Rubilar, vecina del barrio, en declaraciones con Canal 7 Noticias.

La mujer aseguró que el último hurto se perpetró de noche para que los ladrones no fueran vistos, pero de igual modo una vecina pudo divisar lo que ocurría. “No sabemos quiénes son, la señora no pudo ver las caras porque estaba muy oscuro, pero avisó enseguida lo que estaba pasando. Acá no hay iluminación y tampoco en el patinódromo”, contó.