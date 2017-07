Vecinos de la Toma Toscas Blancas desvían el tránsito sobre la Ruta 40

"Somos 38 familias que estamos en esta toma desde hace tres años y todavía vivimos en casillas precarias de madera porque no nos autorizan a construir con materiales de ladrillo y cemento. Eso representa un peligro para nosotros porque sin servicios estamos expuestos a los incendios como el del abuelo de anoche", se lamentó Nicolás Valdebenito, uno de los vecinos de la toma.

Dijo que no tienen gas, que sacan agua del río cercano y que están colgados de la luz. Y que lo que buscan es que la gente se entere de lo que pasó. Permanecen apostados desde las 13 sobre la ruta a la altura del kilómetro 2248.

"No es un corte de ruta, nuestro asentamiento está a la vera de la ruta. Quremos que la gente pase por la colectora, frente a la casa del abuelo para que se entere de nuestra situación. No queremos cagarle la vida a ningún trabajador ni a ningún turista", agregó el vecino.

Los vecinos permanecerán en el reclamo hasta obtener alguna respuesta de parte del poder político de esa localidad cordillerana.

"Estamos enojados. Este es el tercer incendio. Con temperaturas bajo cero, como anoche, que hacía -9 °C, evidentemente el abuelo no se puede levantar a cada rato a poner un leño y se quedó con una estufa de cuarzo que ocasionó el fuego. Yo me metí a buscarlo, estaba acurrucado al lado de la estufa. Podría haber sido una tragedia mayor si los vecinos no hubiésemos traído agua del río para evitar que no se propague", dijo Valdebenito.