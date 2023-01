¿Vecinos o turistas? quiénes causan los incendios en los bosques de San Martín

El bombero dijo que los turistas también trasgreden algunas recomendaciones acampando en lugares no habilitados o haciendo fogones prohibidos, pero no serían ellos los causantes de los incendios grandes de los últimos tiempos.

Explicó que los lugareños realizan frecuentemente acciones que también contribuyen a la iniciación de siniestros forestales, como por ejemplo la que quema de ramas secas. Y remarcó que otra cuestión que colabora para que haya más probabilidades de incendios es que la ciudad está creciendo hacia el bosque.

“Los turistas no son responsables de todo. Realizan acciones que no están permitidas, como entorpecer el acceso a la playa o acciones similares, pero no se los puede señalar como la razón de todos los males”, enfatizó.

“Estamos en una región de bosque y de urbanización que en el verano se seca y es riesgosa de por sí. En general los veranos acá son complicados porque en líneas generales tenemos un montón de combustibles, por eso hay que extremar los cuidados”, dijo el bombero.

Contó Pizano que los Bomberos Voluntarios se ocupan de los incendios en la infraestructura de la ciudad, mientras que en el caso de los incendios forestales colaboran si se los piden los organismos competentes. “En nuestro caso trabajamos a la par con personal de Incendios, Comunicación y Emergencia del Parque Nacional Lanín, así como también con el Sistema Provincial de Manejo del Fuego que son los que abordan incendios forestales propiamente dicho, pero solo cuando ellos necesitan refuerzo y nos convocan”, explicó.