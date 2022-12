Vecinos de un loteo en Plottier descubrieron que un albañil les robaba sus cosas

Los vecinos del loteo La Casona II de Plottier creían que sus casas en construcción estaban seguras, hasta que de un día para el otro quedó evidente que no lo estaban, cuando materiales, aberturas y hasta tanques de agua comenzaron a desaparecer. El responsable estaba mucho más cerca de lo que ellos creían y hoy ya no saben en quién confiar.

Otro de sus vecinos también sufrió el saqueo de su obra y "se llevaron hasta los tanques de agua".

Para ese entonces, los vecinos no dejaban de asombrarse con los hechos que se registraban noche a noche, siendo además que ahora se suponía que había alguien cuidando el lugar. La respuesta llegó en manos de un conocido de Paola, quien encontró el botín siendo ofrecido en venta por un joven en las redes sociales, sacó una captura y se las envió.

Aunque la mujer se presentó en comisaría con la prueba, los efectivos le manifestaron que no era suficiente para allanar, por lo que ella decidió escribirle al usuario y plantear su interés en adquirir los elementos. Arregló un encuentro al cual la acompañó la Policía, que vigiló a unos metros.

Lamentablemente, el plan no funcionó. "La persona que me citó nunca salió, yo calculo que me pueden haber reconocido y por eso no salieron y me bloquearon", contó la víctima.

Sin embargo, los vecinos ansiosos por confirmar sus sospechas, no se rindieron y volvieron a insistir con la misma metodología. Al segundo encuentro se presentó el capataz de obra, quien inmediatamente reconoció a uno de los tres jóvenes que se presentaron a la entrega. Éste fue demorado por la Policía, mientras que los otros dos lograron darse a la fuga en cuanto se percataron de la trampa.

Aunque el presunto ladrón ya fue echado y no tiene permitido volver ingresar al loteo, sólo permaneció detenido unos minutos y posteriormente fue liberado.

"Hoy nos tocó a nosotros, pudimos llegar a los delincuentes pero bueno, estamos también esperando el obrar de la Justicia porque no sé qué otra prueba están esperando, ya entregamos todo", sostuvo Paola.