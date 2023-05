En las últimas horas, según los medios santafesinos, la esposa de la víctima fatal, Georgina Flor contó cuáles eran los planes familiares y por qué intentaban radicarse en la Patagonia.

image.png

La madre de los dos hijos del chef (de 15 y 4 años), contó que a cerca de las 18, un oficial de Roca la llamó desde el celular de su esposo para contarle del accidente. "El auto quedó hecho un bollo, lo pudieron sacar, lo llevaron hasta el hospital, no sé si lo sacaron con vida o no. No sé si mi esposo estaba vivo".

Aseguró que al recibir tremenda noticia "empecé a llamar a todos los hospitales y en el Francisco López Lima el médico de guardia me confirmó su deceso". Y reconoció que "me parece que me mintió, me dijo que iba a parar a dormir y no lo hizo, pero me dijo que le faltaban 600 kilómetros", la última vez que habló.

Agregó que "se fue ayer (por el lunes) para llegar y acomodarse en el hotel en el que iba a trabajar. Nosotros habiendo vivido en el sur, siempre nos quisimos ir de nuevo". Y reconoció que querían escaparse "de la miseria que nos trae Santa Fe.Trabajos mal remunerados, miseria e inseguridad. Vivimos en Guadalupe Oeste y nuestros hijos no puede ni salir. En noviembre golpearon al de 15 para robarle el celular y ese fue el detonante para pensar que nuestro ciclo en Santa Fe había terminado".

La intención era pasar los primeros días en el hotel donde iba trabajar y posteriormente instalarse con toda la familia en Cutral Co, donde incluso pretendía comprar una propiedad. La esposa de la víctima aseguró que no tiene dinero para trasladar el cuerpo desde Roca a Santa Fe, que su marido se llevó todos los ahorros en dólares porque quería comprar una propiedad: "Eran dólares y pesos, pero de esa plata sólo apareció una parte".

Campaña

Familiares, amigos y conocidos de la víctima lanzaron una campaña solidaria para asumir los costos que demanda el traslado del cuerpo hasta la provincia de Santa Fe.

"A todos los que puedan colaborar pueden sumar su aporte a una cuenta (alias: CINTA.PAZ.GUSTO) a nombre de Marchese Alejandra", es el mensaje que emitieron desde el entorno familiar.