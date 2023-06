Ver, escuchar y contar

Pero lo que me interesa expresar en estas breves líneas acaso sea la base de nuestro trabajo, oficio o como quieran llamarlo. Quizás sea algo ¿antiguo? o que a nadie ya le importa. Al menos, a mí, me interesa decirlo, tomando a uno de los maestros del periodismo, Tomás Eloy Martínez: “El único patrimonio del periodista es su buen nombre, y cada vez que firma un artículo insuficiente o infiel a la propia conciencia, se pierde parte de ese patrimonio, o todo”.

Precisamente Martínez, quien también fue un gran escritor (cómo no recordar novelas como "Santa Evita", "La novela de Perón", "El vuelo de la reina", entre otros) señaló que, de todas las vocaciones del hombre, el periodismo es aquella en la que hay menos lugar para las verdades absolutas. No importa en qué formato lo hagamos, lo que importa es qué vamos a contar y cómo lo vamos a contar. Porque -y otra vez aparece la claridad y sabiduría de Martínez- avizoraba que el lenguaje del periodismo futuro no es una cuestión de oficio o un desafío estético; es, ante todo, una solución ética.