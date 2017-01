VergÃ¼enza Argentina: sin Copa y peligra el Federal A

Neuquén.- Con los partidos de ida programados y los equipos poniéndose a punto, el Consejo Federal suspendió el inicio de la fase preliminar de la Copa Argentina. También peligra el inicio del Federal A. Otro sacudón para el fútbol nacional y las instituciones con los regionales muy afectados.

“Nos perjudica, nosotros estábamos trabajando para el sábado, de hecho mañana (por hoy) iniciábamos la venta de entradas y teníamos hasta el operativo de seguridad programado”, expresó Santiago Caldiero, presidente del Club Cipolletti, sin ocultar la frustración. El Albinegro iba a comenzar el año con el desafío copero, después de lograr la clasificación en el segundo semestre del año pasado.

Deportivo Madryn es el rival y el día de los primeros 90 minutos del cruce iba a ser el sábado, a las 20, en La Visera de Cemento, que ya estaba levantando la carpa para que comenzara el show.

“Como no había habido ninguna comunicación hasta el momento y el partido se había programado, pensamos que se iba a jugar. Obviamente que somos todos consientes de la situación en que estamos, de la que no sabemos qué va a pasar. Creímos que la Copa se iba a jugar y que lo que se iba a suspender era el partido contra Villa Mitre (por la primera fecha del Federal)”, relató Caldiero, y añadió: “Nos perjudica porque no se sabe cuándo se juega; nosotros queremos jugar”.

En Madryn no hubo sorpresa

“No nos sorprendió en lo absoluto”, dijo Gustavo Sastre, presidente de Deportivo Madryn. “Creo que era lo más conveniente y lo correcto”, agregó el dirigente anoche, a pocos minutos de que las notificaciones de suspensión del Consejo Federal comenzaran a llegar a las ligas de todo el país.

“Es una decisión que se tendría que haber tomado días anteriores, me parece que no correspondía estar hablando de suspender el inicio del torneo Federal A y sí estar jugando la Copa Argentina. Si uno está en desacuerdo, debe estar en desacuerdo en todos los puntos”, expresó el mandamás aurinegro.

Si bien los presidentes de Cipolletti y Madryn no coincidieron en su percepción sobre la suspensión del arranque copero, sí lo hicieron mirando a futuro.

