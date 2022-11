Vero Brunati, mujer coraje: se sobrepuso a todo y vuelve al Mundial

Un Mundial, justamente, marcó su vida para siempre. Mejor dicho, una tragedia en la que falleció el amor de su vida y padre de sus dos hijos. Un crimen por el que aún hoy no se hizo justicia.

image.png

Ella se enteró del drama a través de un mensaje de Diego Simeone en el que manifestaba su dolor y solidaridad con la familia: "Diego no me digas eso", retuiteó la periodista, desesperada. La esposa debió ser atendida en aquel entonces por médicos ante el shock nervioso antes de poder viajar para reencontrarse con sus hijos.

La noticia impactó al medio periodístico y a figuras mundiales como Javier Saviola y Leo Messi, con los que el Topo mantenía una excelente relación. Jorge, el padre de Lionel, lo definió como "un ser excepcional".

Parecía que todo se derrumbaba para la talentosa periodista, quien en medio del dolor comenzó con su eterna lucha para que el caso no quedara impune. Sin embargo, la mujer sacó a relucir toda su valentía y su coraje. Siguió adelante en su profesión destacándose para medios nacionales e internacionales, en especial españoles.

image.png

Vero volvió a un Mundial en Rusia 2018. "No es una revancha, es la vida", escribió entonces.

https://twitter.com/verobrunati/status/1001864002555842561 Cuatro años después sin el Topo, lloramos, perdimos, sufrimos mucho, y volvimos a ilusionarnos. Gracias a todos los amigos y los colegas que nos brindaron tanto amor estos años. Nos vamos al Mundial de Rusia. No es una revancha, es la vida. pic.twitter.com/8dAh7k4J6h — Veronica Brunati (@verobrunati) May 30, 2018

Y este sábado partió rumbo a otro sueño mundialista de acuerdo a su publicación en twitter desde el aeropuerto de Ezeiza, junto a sus hijos, las valijas y las camisetas argentinas.

"Hoy cuatro años después, me embarco para cubrir otro Mundial, un sueño más. Nerviosa? No, ilusionada y comprometida con romperla, porque ademas voy a trabajar con un equipazo de Telemundo Deportes . La pelota y la ilusión no se manchan. Vamos @Argentina!", publicó este sábado.

https://twitter.com/verobrunati/status/1591422063268749313 Hoy cuatro años después, me embarco para cubrir otro Mundial, un sueño más. Nerviosa? No, ilusionada y comprometida con romperla, porque ademas voy a trabajar con un equipazo de Telemundo Deportes .

La pelota y la ilusión no se manchan.

Vamos @Argentina !

pic.twitter.com/fDbB5TrEt1 — Veronica Brunati (@verobrunati) November 12, 2022

El tuit se llenó de mensajes positivos, aliento y felicitaciones. ¡Grande Vero! Ya sos una campeona mundial de la vida.