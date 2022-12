Veteranos de Malvinas repudiaron a municipio neuquino por homenaje a Thatcher

“El flyer publicado, hiere y ofende a los argentinos al considerar a Margaret Thatcher como defensora de los derechos humanos. La Dama de Hierro no sólo no los defendió sino que cometió un crimen de lesa humanidad hundiendo el ARA General Belgrano fuera de la zona de exclusión, asesinando a 323 tripulantes y condenando a sobrevivir con estrés postraumático por el resto de sus vidas a otros 770 veteranos de guerra”, expresa el comunicado de la federación firmado por su presidente, Ramón López, y Juan Carlos Sosa, secretario.

A partir de las innumerables críticas, la Municipalidad de Las Lajas decidió eliminar el posteo de Facebook; en tanto, el responsable del área de comunicación se disculpó públicamente: "Me hago responsable de la publicación y pido disculpas públicamente por mi ignorancia de la persona que se encuentra en la efeméride. La publicación ya fue borrada y he tomado nota del error", escribió Kevin Monzon.

La Federación de Veteranos de Guerra señaló que la intendenta de Las Lajas María Angélica Espinosa “es responsable" de la publicación; en tanto, el encargado del área de prensa “se hizo responsable por la ofensa”. “Lamentablemente esto sucede por la poca capacitación y conocimiento de quienes son nuestros representantes”, agregaron.

Por otra parte, exigieron “más que una disculpa, imposible quedarnos solo con un ‘retiramos la publicación'”. Por eso desde la federación reclamaron “una sanción, suspensión y que públicamente muestren los avances en los cursos obligatorios que recientemente se convirtieron en ley para todos los empleados públicos sobre la historia y guerra de nuestra Islas Malvinas”.

“Solo al municipio de Las Lajas se le ocurre colocar una foto de Margaret Thatcher como defensora de los derechos humanos. Para los que no saben quién es... Fue la primer ministro de Inglaterra durante la gesta de la guerra de Malvinas. Que falta de cultura y respeto, que mal que el pueblo de Las Lajas sea representado por una manga de ignorantes", escribió una usuaria de Facebook cuando se difundió el posteo del municipio de Las Lajas. "No pueden NO saber quién fue esta señora. Gestora de una guerra que nos costó la vida de argentinos y las islas... Espero pidan disculpas públicamente por respeto a los veteranos de guerra de la localidad", escribió otra usuaria; "Defensora de derechos humanos no será mucho? Cuando se hundió el ARA General Belgrano estando fuera del área de exclusión... ella habrá pensado en los derechos humanos de esas personas?", preguntó otra.

Las Lajas tiene su héroe de guerra

La publicación de la foto de Margaret Thatcher como defensora de los derechos humanos por parte del municipio de Las Lajas provocó indignación sobre todo porque el año pasado se confirmó que la localidad tiene su héroe de la guerra de Malvinas.

El año pasado se halló la partida de nacimiento de Eduardo Jorge Raúl De Ibañez que consta que nació el 7 de abril de 1957 en Las Lajas. De Ibañez, quien logró su título de aviador militar en agosto de 1979, era uno de los pilotos de los aviones bombarderos Canberra MK-62 que el 1 de mayo de 1982, en los primeros combates de la guerra, salieron en una misión de ataque con la misión de evitar el desembarco británico sobre la costa. Dos aviones británicos Sea Harrier FRS-1 atacaron con un misil al Canberra que era piloteado por De Ibáñez junto al teniente Mario Hipólito González, quienes se eyectaron perdiéndose en la inmensidad del Mar Atlántico.

De Ibañez fue ascendido a primer teniente post mortem y condecorado con la cruz de la Nación Argentina al Valor en Combate por ley 25.576 del 11 de abril de 2002.

Un espacio verde ubicado sobre la calle República de Italia al 5400 de esta ciudad homenajea a De Ibáñez.

Por lo poco que se conoce, en 1957 la familia de De Ibáñez llegó a Las Lajas desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, más precisamente de la localidad de Ciudad Evita, escapando de la coyuntura política. Llegaron a Las Lajas y ahí nació Eduardo. El papá era médico y antes de que cumpliera un año, abandonaron Las Lajas y se volvieron a Ciudad Evita. En el imaginario colectivo, De Ibáñez es de la Provincia de Buenos Aires pero su partida de nacimiento dice que nació en Las Lajas.