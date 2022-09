Viajó desde el Alto Valle a Ucrania para llevar ayuda humanitaria

El 24 de febrero de 2022 fue el inicio de la invasión rusa en territorio ucraniano. El mundo entero se alarmaba y horrorizaba con las primera imágenes de una guerra que hoy continúa y parece no tener fin. Sin embargo miles de voluntarios de todo el mundo dejaron todo y viajaron a la zona de conflicto para llevar ayuda humanitaria, entre ellas una mujer oriunda de Cipolletti.

"Conocí que existía un programa de voluntarios para viajar a Ucrania y llevar ayuda humanitaria. Se llama ´Una primavera para Ucrania´ y está organizada por el grupo cristiano Jucum. La idea es ir un mes y ayudar en lo que uno sepa, o quiera. En mi caso soy maestra jardinera y voy a trabajar con los niños que quedaron desamparados, pero también si me tengo que sumar a la reconstrucción de viviendas lo haré", comentó Natalia en diálogo con LM Cipolletti.

El vuelo partió para Polonia el martes por la noche y este miércoles aterrizó en Varsovia. Desde ahí tomarán un colectivo que los acercará hasta la frontera. Allí pueden conseguir algún transporte terrestre, pero lo más seguro es que tengan que caminar mucho para llegar a destino.

"Actualmente vivo en Chichinales con mi familia y trabajo en el jardín de infantes independiente N° 65, donde tomé licencia. Mis papás y mis hermanos siempre me apoyaron y acompañaron en esto, y saben que es peligroso porque es zona de guerra", explicó.

El itinerario comenzará pisando la ciudad de Leópolis y continuarán en Kiev, al capital. Son un grupo de 19 argentinos entre ellos docentes, médicos, enfermeros, albañiles, y personas que tienen muchas ganas de colaborar. Las tareas serán repartir alimentos, ropa, construir casas y asistir a las personas, en especial a los niños.

"Yo soy docente y lo que quiero es abocarme a los niños, llevarles un poco de alegría. Llevó varias cosas para jugar, también caramelos, chupetines, globos, fibras y mi traje de payaso, pero sobre todo mucha esperanza en este momento tan difícil. Quiero que utilicen el arte para distraerse", relató la rionegrina.

Contó que es la primera vez que viaja a una zona de conflicto para llevar ayuda humanitaria, aunque ya viajó en varias oportunidades como misionera evangelizadora. Antes del vuelo realizaron un exhaustivo curso para aprender cuestiones básica al pisar una zona de guerra como saber reconocer las sirenas de bombardeos aéreos, dónde resguardarse y cómo evacuar. También aprender a moverse y a tener aspectos en cuenta ante un potencial enfrentamiento.

"Voy porque nos necesitan. Porque sé que si eso nos pasara a nosotros, me gustaría que vengan a ayudarnos también. Es un programa abierto a cualquier persona que quiera colaborar, no hay que ser de la iglesia. Todos los gastos los pagamos a pulmón. En mi caso recibí ayuda de amigos y familiares y también organicé actividades para juntar el dinero para el pasaje y la estadía. Nadie me regaló nada", aclaró la joven.

Tras un mes de arduo trabajo, Natalia volverá a la Argentina la última semana de octubre, con un corazón desbordado de alegría de haber podido ayudar a quienes más lo necesitan. Además, traerá una experiencia única y quizás se anime a repetirla en un futuro no muy lejano.

Cómo sigue la guerra

En días donde la paz parecía estar asomando, una decisión del presidente ruso Vladímir Putin puso más tensión en la zona de conflicto. Es que anunció este miércoles una movilización militar parcial para hacer frente a la contraofensiva lanzada por las fuerzas ucranias. El decreto firmado por Putin supone movilizar a 300 mil reservistas y una escalada del conflicto.

Por su lado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que su Ejército seguirá luchando para recuperar la soberanía sobre el total de su territorio.

La guerra también generó una crisis humanitaria en toda Europa ya que los países vecinos recibieron una oleada de refugiados. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estima en más seis millones las personas que han huido de Ucrania desde el inicio del conflicto.

La gran mayoría de los refugiados ingresaron a Alemania, seguido por República Checa, Italia y España.