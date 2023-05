Víctima de abuso reclama que capturen a su padrastro que está prófugo

Según su relato, todo comenzó luego de que sus padres se separaron, cuando ella tenía 8. En ese momento, su madre la llevó a vivir con su nueva pareja que, tiempo después, se convirtió en su abusador. “Su nombre es Rubén Alfredo Rivas, comenzó a abusarme cuando tenía 10. Cuando cumplí 12 años empezaron los abusos con acceso carnal. Todo pasaba cuando mi mamá no estaba. Lo sufrí hasta los 17 años”, describió en el video, al tiempo que se ven imágenes suyas de cuando era pequeña y, también, de Rivas, su padrastro abusador.

Cuando cumplió 18, Melanie se fue a vivir con su papá. Un año después, gracias al apoyo de una amiga, pudo poner en palabras lo que vivió. “Me llevó un tiempo, pero pude denunciarlo. Desde que hice la denuncia hasta que se llevó a cabo el juicio, pasaron cuatro años. (A Rivas) Lo condenaron a 12 años de prisión, pero hace 5 años que está prófugo”, explicó Melanie y dice que por eso recurrió a las redes sociales. “La idea es que me ayuden a difundir y a encontrarlo”, describe.

“Al principio yo no sabía, no entendía, que era algo grave y malo. Después me di cuenta de que sí y trataba de evitarlo”, contó Melanie en una entrevista con la prensa televisiva.

Durante el reportaje, la joven detalló que el hombre también era violento con su madre. “Me daba miedo. Era una persona agresiva que le pegaba a mi mamá. Yo le pedía que se separara, pero ella me decía que él era bueno, que nos llevaba de vacaciones. Una relación plagada de violencia”, reveló y sostuvo que su madre nunca creyó en su palabra. “‘¿Cómo vas a decir eso?’, me decía. Al día de hoy me sigue echando la culpa. Hace diez años que no tengo relación con ella”.

En 2018, el Tribunal en lo Criminal N°6 de San Isidro condenó a Rubén Alfredo Rivas a 12 años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por configurar un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima por su duración y circunstancias de realización, agravado por la situación de convivencia preexistente y por haberle causado un grave daño a la salud mental de la víctima”, según indica la sentencia.

Sin embargo, Rivas nunca se presentó a los tribunales para escuchar el veredicto. Hoy, cinco años después de haber sido condenado, continúa prófugo de la Justicia y con pedido de captura. En ese contexto, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte información que permita dar con su paradero.

Víctima de abuso sexual denuncia en Tiktok.jpg

Cuando compartió el video en las redes, Melanie tenía un solo objetivo: pedir ayuda para encontrar a Rivas. “Me arruinó la infancia y la adolescencia”, dijo en el reportaje. Y cerró: “Le pido a la Justicia que por favor lo busque. Faltan siete años para que prescriba la causa y no sabemos dónde está”.