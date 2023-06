Víctima del expetrolero violador: "El juez me faltó el respeto"

"Lo viví bastante fuerte y doloroso. Era pasar todo esto de los juicios, las cámaras Gesell, hablar con los psicólogos, más el duelo del fallecimiento de mi papá. Sí, fue bastante para mis 11 años", expresó la joven, hoy de 19 años, en comunicación con Radio Nacional Neuquén.

Impugnación confirmó la libertad condicional

Sumado a ello, este último viernes, la joven no pudo viajar para presenciar la audiencia, por lo que solicitó conectarse vía Zoom, como lo ha hecho en otras oportunidades a lo largo del proceso. "Yo no pude viajar para hacer la audiencia presencial, asi que notifiqué para poder hacerla de manera virtual junto con mi psicóloga social, ante lo que el juez (Andrés) Repetto dijo fue que las audiencias no se hacen mas virtuales, que como iba a hablarme a mí la psicóloga, si era telepáticamente", relató la joven.

Asimismo, indicó que estuvo 40 minutos sin poder escuchar nada de la audiencia "porque no habían prendido el micrófono del Zoom" y al comunicar eso, el mismo juez le dijo: "Vieron estas cosas no hubieran pasado si hubiéramos hecho la audiencia presencial". "Eso no me gustó, sentí que me faltó el respeto a mi, a Gaby (su psicóloga) y la verdad me pareció muy ignorante de su parte decir que nos comunicábamos telepáticamente", expresó la joven.

Pese a que la querella insistió en dar marcha atrás la condicional, teniendo en cuenta que han presentado con anterioridad un informe psiquiátrico que afirma que el condenado es "un pedófilo" y "un parafílico" y por lo tanto su libertad supone un riesgo, tanto para la víctima como para otros niños por el alto riesgo de reincidencia, el tribunal resolvió confirmar por unanimidad la libertad condicional para el condenado.

Es que, ya lleva cumplidos más de dos tercios de condena que la Ley de Ejecución Penal establece como requisitos dentro de la progresividad de la pena para acceder a la libertad condicional. Le restan unos 17 meses nada más para terminar de purgar su condena por las reiteradas violaciones contra su sobrina.

"Entiendo perfectamente que como cumplió cierta parte de la condena lo pueden soltar, pero a mi me causa miedo por mi y mi familia y también un poco de enojo", confió la joven en declaraciones radiales y aseguró no querer seguir con el proceso. Es que, a la querella le quedaba la posibilidad de recurrir al TSJ. "Al abogado le dije que ya no quería saber más del tema porque me estaba afectando bastante psicológicamente. Se habló de que no se puede acercar a mi ni mi familia y otras cuestiones más", confió.

Por su parte, el querellante contó a LMNeuquén que la psicóloga la ha acompañado en más de 70 audiencias a la víctima y también resaltó la falta de atino al decir que se acompañarían telepáticamente. "Me parece que personas como (el juez) Repetto ofenden el más mínimo sentido de Justicia y merecen ser expulsados por el sistema de justicia por falta de empatía, de trato. Se lo hice ver en la audiencia y me respondió como suele hacerlo, con altanería, soberbia y destrato", destacó el querellante Marcelo Hertzriken Velasco.