Luis Ventura no tuvo filtro al referirse al fallecimiento de Carlín Calvo. El periodista descolocó a todos sus colegas al afirmar que el popular actor fue otra “víctima de la droga”. “Carlín tenía un par de años más que yo, y me da bronca que se haya ido como se fue, que no haya desarrollado toda la grandeza artística y humana que él tenía en su corazón y en su espíritu. Es otra víctima de la droga.