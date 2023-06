La funcionaria contestó de esa manera las apreciaciones realizadas por la expresidenta este lunes, en el acto que protagonizó junto al ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa.

"Me pasé más de 20 años de mi vida política militando, entregué mi vida, entonces querer negar esas trayectorias y ponernos en el simple lugar de que la discusión de las PASO cerraba con dos carguitos es de muy mal gusto", expresó Tolosa Paz un día después de los dichos de Cristina Kirchner.

En ese sentido, indicó: "No es cierto que la posición de las PASO se decline por carguitos. No hago política por cargos. No especulo, me tiro arriba de la vocación de sumar y ganar y que es lo que me motivó para haber construido esta instancia de PASO con Daniel Scioli".

La ministra del entorno del presidente Alberto Fernández definió que la elección de la fórmula Massa-Rossi, anunciada el viernes, fue "un parto que tuvo dolor, angustia, llantos", y a pesar de que rechazó las críticas de la Vicepresidenta, insistió en demostrarle admiración.

Sergio Massa - Agustín Rossi

"El destrato que tuvo ayer (lunes) hacia mi parte de un dolor que no se me va a borrar fácil, pero que voy a seguir trabajando porque la admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformarle la vida a millones de argentinos junto a Néstor Kirchner no me la borra nadie. Ni siquiera lo que pienso de mi", aclaró.

Luego de los debates internos, la titular de la cartera de Desarrollo Social reveló además que la unidad de Unión por la Patria debía reflejar los tres espacios que conforman la coalición "aunque (la Vicepresidenta) tenga un encono personal con el Presidente de la Nación". Además, indicó que el kirchnerismo quiso que el sector que responde al jefe de Estado se mantuviese en el frente "con los pies adentro del plato".

Sobre la renuncia de Scioli

Respecto a la declinación de la lista del embajador en Brasil, Daniel Scioli, de la que formó parte como precandidata a gobernadora, Tolosa contó que se enteró durante la tarde del viernes, poco antes de la oficialización de la fórmula, y reveló que el encargado de comunicarles las novedades fue el canciller Santiago Cafiero. Además, confesó que lloró durante todo el sábado, pero aseguró que la fórmula Sergio Massa - Agustín Rossi le gusta y la militará.

Sergio Massa - Cristina Kirchner

"Cuando hablan de que esto era casi un capricho personal de una ministra hay que aclarar que atrás de esta ministra, no es importante lo que Cristina piense de mi sino dejar entrever que se está llevando puesta la voz, el llanto, la militancia de más de 60 mil compañeras, muchas mujeres, de la provincia que querían participar", le respondió a la titular del Senado.

Por último, la funcionaria del Gabinete cuestionó la decisión del kirchnerismo de permitirle a Juan Grabois competir en una interna y aseguró todos los referentes del espacio debieron ceder algo en la negociación.

"Está también el dolor de quienes creían y querían a (Eduardo) Wado de Pedro presidente y se veía el rostro de Wado ayer hasta las lágrimas porque tenía toda la voluntad de competencia en las PASO. El dolor de Daniel y mío del fin de semana expresaba esa misma vocación de Wado de ir a las PASO", concluyó Tolosa Paz.