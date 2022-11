Video: alegría y esperanza de la familia del Huevo Acuña antes de otro Mundial

Si bien Marcos Javier Acuña era una fija en la lista de Lionel Scaloni para Qatar 202 2, siempre se sufre hasta que no llegue la confirmación definitiva. Y eso sucedió este viernes, una vez que el entrenador de la selección albiceleste difundió la nómina de cara a la máxima cita.

Esa y otras preguntas responde Jessica, la amable hermana del crack de Sevilla.

El bajo perfil y el silencio es una característica de todos ellos. También la cordialidad y el respeto. Por eso, aunque no le gusten las notas ni el ruido mediático, la mamá de Brisa accede a compartir las sensaciones del entorno de quien dio sus primeros pasos en el popular Don Bosco de la querida ciudad neuquina.

"Lo vivimos con muchas ilusiones y nervios... Casi igual al primero que fue el de Rusia 2018. En el fondo sabíamos que iba a ser convocado pero hasta lo último nunca se sabe", explica la rubia que se jacta de ser la menos futbolera de la familia aunque "el Mundial es el Mundial y siempre lo miré". Fabiana y Walter, los otros hermanos del ídolo sí respiran fútbol.

Justamente el varón, de un parecido físico increíble al campeón con Racing, "iba a viajar pero por el trabajo no se pudo". Esta última definición habla a las claras de los valores que inculcó mamá Sara del Prado: primero las obligaciones y responsabilidades, después el resto. Aunque dan ganas de que este ex jugador que muchos juran que era tan bueno como el Huevo no se lo pierda...

image.png

Las puertas de casa siempre están abiertas en el barrio de toda la vida. Por eso, Jessi estima que "veremos los partidos como siempre, en familia y con vecinos". Así de simple son. Nada de las luces de los grandes bares ni de los flashes.

"En verdad nuestra cábala es esa. Verlo en casa y con la familia", revela quien a la vez destaca el aguante de todos los zapalinos, que en las últimas horas le brindaron un emotivo respaldo al embajador de la ciudad en el mundo en un evento en el que se encontraba Sarita y ya palpitando la convocatoria de Scaloni. "Hay aguante de todos los zapalinos como siempre", agradece.

Zapala celebró la convocatoria del Huevo Acuña.mp4

La progenitora de polifuncional deportista es la que se come las uñas durante los partidos. "La que más sufre es mamá", agrega la hermana del Huevo. Esa mamá coraje que fue clave en los inicios de Marcos, cuando no sobraba nada, cuando los clubes porteños lo rebotaban hasta que apareció el glorioso Ferro.

image.png

¿Qué les comenta el campeón de América en la previa a Qatar 2022? "Marcos como siempre no demuestra mucho pero nosotros que lo conocemos sabemos que el sueño de él es salir campeón y lo vive con mucha ilusión", expresa y admite que el entorno del zurdo confía en que "daremos la vuelta".

image.png

Ante ese optimismo y consultada sobre si sueñan con que el gol de una eventual hazaña lo consiga Marquitos, culmina: "OJalá, todo puede pasar".

¡Huevo y corazón! ¡Acá está tu familia que te quiere ver campeón!