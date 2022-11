Video: el Argentina-Brasil que se armó en la India

Este símbolo de admiración hacia el astro argentino parece haber despertado a los aficionados de Brasil, quienes no se quedaron con los brazos cruzados e instalaron la figura de Neymar junto a la de Leo. "No, bueno... ¡Empezó la guerra en India! ¡Esto no se puede permitir!", tuiteó el periodista Fernando Duclos, popularmente conocido como Periodistán, quien había sido el encargado de difundir las imágenes de la veneración al capitán de la Selección Argentina.