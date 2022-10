Video: El divertido mensaje de Rodrigo Mora al abuelo "ayudín" de Oro

Fana de River, Falú no tuvo mejor idea que vestirse con la banda roja y salir al paso de la caravana azul y oro que celebraba con alma y vida la estrellita número 73.

Pero su picardía y creatividad no se limitaron a ello. El adorable abuelo fue más allá y le mostraba a los de la "mitad más uno" un envase de lavandina Ayudín, en una graciosa forma de recordarles la mano gigante que les acababa de dar el Millo a los efectos de la coronación boquense.

https://twitter.com/robertoayala10/status/1584504499216912384 Hincha de #River mostrando una botella de Ayudin pic.twitter.com/qc8hLrr3Ln — River Plate (@robertoayala10) October 24, 2022

Lejos de tomarlo como una provocación, en parte también por el aprecio que todos le tienen en Oro a Falú, los de Boca se prestaban al gracioso intercambio y hasta celebraban su ocurrencia dentro del marco del famoso folclore futbolero.

Pues bien, en las últimas horas Falú recibió otra hermosa sorpresa. El reconocimiento, ahora, provino de una gloria del club de sus amores: el uruguayo Rodrigo Mora.

Tras reírse con el video que le envió un nieto de Ricardo, el ex atacante uruguayo le mandó en respuesta y por la misma vía un cálido mensaje.

Embed

“Hola Ricardo Guzmán, ¿como estás? Te habla Rodrigo Mora. Increíble, con nuestro "ayudín" pudieron salir campeones nuestro eterno rival. Es algo que no deseamos pero se dio así. Increíble, algo atípico que de todo los hinchas de Boca que conozco esta vez ninguno me cargó, no sé por qué... Pero bueno, la grandeza la seguimos marcando nosotros”, lo saludó Morita sacando chapa riverplatense.

Y cuentan que de tanta emoción, a Falú, más que nunca, se le puso la piel de gallina...