Video: El horrible momento que vivió el Pollo Vignolo en la cancha de Racing

Las noches de Copa Libertadores siempre son calientes, ya sea dentro de la cancha o fuera. Racing venció en la noche del jueves al Aucas, en un partido con muchos idas y vueltas donde con un jugador menos, y luego de que se lo hubieran empatado, logró llevarse la victoria sobre el final. Los hinchas festejaron luego de una semana particular tras el polémico clásico con Independiente, sin embargo, el que no la pasó también fue el Pollo Vignolo .

Ya el conductor había protagonizado una situación tensa en la semana, cuando entrevistó a Yael Falcón Pérez, árbitro del clásico. Allí, en medio de las críticas, el referí aprovechó y le lanzó un mordaz comentario que claramente iba dirigido contra él y sus compañeros.

“¿Quién no se equivocó? Yo he visto a jugadores abajo del arco que han tirado la pelota a la segunda bandeja, como he visto a periodistas que han dicho que Scaloni no podía ser el técnico de la Selección o que han criticado a Messi”, aseguró el árbitro.

¿Por qué dijo esto?, es que en plena Copa América, el Pollo Vignolo había asegurado, no de los mejores modos, que no creía que Lionel Scaloni sea el técnico ideal para la Argentina. “Si tengo que pensar con el corazón, quiero salir campeón de América y morir con Messi. Si tengo que solo pensar, pensar eh, digo ‘no, prefiero hacer las cosas mejor y que después vengan los que tienen que venir’”, dijo en su momento. Semanas después, la Scaloneta ganó su primera Copa que sería el primer paso para ser Campeón del Mundo.