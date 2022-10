Video: con el ojo comprometido y custodia que no pidió, cuenta su drama

Su hermana lo encontró inconsciente y lo llevó como pudo. "Me arrastró. El auto estaba en el puesto verde enfrente del zoológico. Fue un caos llegar hasta ahí, desvanecido", dijo. A su vez, contó que no lo aceptaron en el Hospital San Martín y que por eso terminó en el Rossi. "No me quisieron atender. Me anotaron y no me quisieron atender. Mi hermana me tuvo que traer al hospital Rossi", afirmó.

Por otra parte, Rodrigo reveló que su esposa Gisela también es una de las víctimas de la represión policial. "Tiraron de cerca, a quemarropa. Mi señora tiene nueve tiros en la espalda. A mí me agarraron de lleno en la cara. Tengo mucho miedo, estoy muy triste porque no sé si voy a volver a ver", expresó.