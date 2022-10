Video: entrenador golpeó brutalmente a su hija tenista de 14 años y quedó detenido

En la filmación se pudo ver que, tras una pausa en el entrenamiento, ambos se pusieron a hablar. Sin embargo, mientras se dirigían al banco, el entrenador pateó a su alumna y luego la abofeteó dos veces antes de que se sentara en el asiento mientras rompía en llanto.

Embed Još jedno brutalno nasilje oca nad ćerkom. Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podnećemo krivičnu prijavu i protiv ovog monstruma. pic.twitter.com/CrU7g0JcwU — Igor Jurić (@lojzija) October 28, 2022

“Tenemos las identidades tanto de la víctima como del abusador, ¡presentaremos una denuncia penal! Esto sucedió en Belgrado en las canchas de tenis de Crvena Zvezda”, detalló el activista que compartió el video.

La prensa local informó que se trata de una niña china de 14 años que estaba siendo golpeada por su padre mientras practicaba tenis por considerar que no se esforzaba lo suficiente. “Los entrenadores que trabajaron con ella dicen que es una niña excepcional, y el motivo de este comportamiento violento supuestamente fue que uno de los entrenadores, que estaba trabajando con ella en ese momento, dijo que no se esforzaba lo suficiente y que ella no quería moverse para hacer lo que se le pedía”, detalló Juric.

“Supuestamente, esta fue la razón de esta violencia cruda y brutal que sucedió. Estos son ciudadanos chinos, pero no puedo decirles cuántos más viven en Serbia. Sé que visitaron otros clubes de tenis. Lo que sí sé es que el padre maltratador no habla serbio”, sentenció.

Finalmente, el activista social afirmó que la fiscalía de serbia emitió una orden de búsqueda y captura contra el maltratador quien posteriormente fue detenido.