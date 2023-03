Video: es doble de riesgo y logró huir de un robo manejando su camioneta a ciegas

El joven había llegado a su camioneta para buscar a un amigo con el que tenían planeado salir a comer. A poca velocidad, fue acercándose de a poco al cordón de la vereda hasta que de pronto la banda de delincuentes le cruzó el auto. En ese momento, uno de los sospechosos amagó con descender y empuñó el arma con la clara intención de abordar a la víctima.

De acuerdo con lo que se ve en el video de las cámaras de seguridad del Municipio, el joven aceleró marcha atrás y frustró el asalto.

“Cuando frené, lo hice con cuidado porque había una chica y no quería asustarla. Cuando terminó de frenar, se cruzó el vehículo de los delincuentes que venía de la mano rápida hacia donde estaba estacionado”, relató Sánchez.

doble de riesgo robo Morón.mp4

“Yo veo que el vehículo ya viene con la puerta abierta, entonces yo presté atención a ver qué hacía. Puse marcha atrás para ver qué hacía y cómo reaccionar. Cuando veo que la persona que estaba del lado del acompañante abre completamente la puerta, tiende a bajar hacia mí y me apunta, yo efectué la maniobra”, agregó.

Un detalle que es casi imperceptible en la filmación es que Juan Ignacio apeló a su experiencia como doble de riesgo para hacer de la maniobra de escape algo más complejo y seguro para su vida. En los pocos segundos que duró la secuencia y la tensión del robo, el joven tuvo la tranquilidad para ocultarse dentro de su camioneta y acelerar igualmente.

doble de riesgo robo Morón

“Para no quedar sentado de frente dándole la cara, yo me acosté del lado del acompañante para esconderme de cualquier disparo para que no me pegue. Frené en la esquina que había unos autos y ahí los ladrones se fueron, tiraron pero a la camioneta no le pegaron. Hice la maniobra sin mirar, acostado. Me apuntó y me acosté para estar cubierto con el tablero de la camioneta. Como es más alta que el auto de ellos, tenía más posibilidad de salvarme y hacer la maniobra”, relató.

Hace cinco años, Juan le comentó a un amigo que era dueño de varios autos de alta gama una propuesta para que esos vehículos le generaran dinero, en lugar de tenerlos estacionados en un garaje.

Su idea consistía en alquilarle esos autos a empresas que trabajan con productoras de contenidos audiovisuales para que los usaran en filmaciones. El plan fue un éxito y de a poco fueron ganando varios clientes.

Empresa autos doble de riesgo

“Empecé de a poco. Primero le alquilaba autos a otras empresas y luego fui armando de a poco mi propia empresa. Ya hemos hecho varias series. Hemos participado en películas, series y comerciales de marcas importantes”, contó Juan. Pero al poco tiempo vino la acción que le daría el plus que los distingue como empresa.

Al joven siempre le gustó conducir y decidió hacer cursos de manejo defensivo en Argentina y en el exterior. Sabía que podría ser un servicio más para ofrecer en su empresa y que, además, se trata de un negocio que en el país todavía no es tan popular como en otros lugares.