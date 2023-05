Video: Gabriel Boric se tiró de un tobogán y quedó trabado

Al parecer, luego de que el mandatario chileno tuvo que apelar a la fuerza para salir, una parte del tobogán se desprendió. “Después de diez minutos de atorado en el tobogán, y de romperlo, salió nuestro Presidente”, agregó la misma mujer que observaba y filmaba con su celular.

El intendente de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien fue a la plaza junto con el director de Obras Municipales para cerciorarse de que el tobogán funcionara, confirmó que “tenía una parte desprendida, que será reparada el lunes”.

De todas formas y ajeno a cualquier controversia, Radonich dijo que “siempre es grato que el Presidente venga a la ciudad”.

Gabriel Boric tobogan.mp4

Según Radio Bío Bío de Chile, fuentes de la Presidencia sostuvieron que Boric disfrutaba de un día libre junto a su familia, antes de tomar parte este domingo de la elección de los 50 consejeros constitucionales que analizarán la propuesta de nueva Carta Magna para el país.

Boric llegó el jueves por la noche a Punta Arenas, su ciudad natal y donde mantiene su domicilio electoral.

"Creo que en nuestro país hace mucho tiempo que hay una necesidad de adecuar las normas que nos rigen a los tiempos que vivimos y creo que el pueblo de Chile mayoritariamente se ha pronunciado en esa dirección", dijo Boric al llegar a la capital de la región de Magallanes.

Y agregó: “Ahora decidirá quiénes van a ejercer el proceso Constituyente. No me corresponde, por la veda electoral, referirme a la contingencia política específica, pero yo confío profundamente en la sabiduría democrática del pueblo de Chile y no me cabe ninguna duda que vamos a tener una jornada ejemplar, en términos tanto de participación como de profundización democrática".