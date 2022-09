Video: harto, un productor mostró el "río cloacal" en su chacra

“Me cansé de hacer reclamos, en serio y no pasa nada. Dicen que este problema no tiene solución. Un funcionario encargado vive acá nomás y me dijo que no se puede hacer nada”, describió a LMNeuquén Rodolfo Raúl Gian Bartolomei, productor de nueve hectáreas de la Calle 4 Sur, del lote 103.