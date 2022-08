Una avalancha sorprendió al personal de Cerro Bayo este miércoles a primera hora de la mañana. Desde la concesión aseguraron que es común este tipo de fenómenos en la montaña, pero "gracias al trabajo del personal no se reportan comúnmente en las pistas".

Pablo García, gerente general del Cerro Bayo, explicó a LMN: "No generó ningún tipo de destrozo. Solo se reportó una obstrucción en una de las casillas, pero no tuvo ninguna consecuencia. No hubo ni heridos ni daños edilicios".