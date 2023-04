Video: la invasión de turistas para visitar el mural a Diego Maradona en Napoli

Embed Turistas que llegaron a Napoli inundaron el Quartieri Spagnoli con su presencia solo para ver el mural de Diego Armando Maradona. El sueño de Scudetto para el club está próximo a convertirse en realidad.



@niporwifi. pic.twitter.com/8tyUcUVgwY — VarskySports (@VarskySports) April 10, 2023

“Esta es la situación en donde está el mural de Maradona, como se puede ver el auto no puede pasar. No entra absolutamente nadie más, no hay control. Gente de un lado, gente del otro, y los autos no pueden pasar. Esa es la situación en la que estamos”, se lo escucha decir al napolitano.

En Napoli se encuentra hoy como único puntero exclusivo de la liga italiana de fútbol con 74 puntos, su inmediato perseguidor es la Lazio con 58 puntos (es decir que le lleva 16 puntos a su escolta y ambos tienen la misma cantidad de partidos jugados), por lo que si gana 6 partidos de los próximos 11 que tiene en juego podrá salir campeón con 5 fechas de anticipación y sin depender de ningún otro resultado. El Napoli solo salió campeón de la Serie A en 1987 y 1990 ambos con Diego Maradona como máxima figura.

Este próximo martes jugará el partido de vuelta con el Milan por los cuartos de final de la Champion League. A pesar de la derrota por 1 a 0 en el partido de ida, los napolitanos están confiados de poder dar vuelta la serie, ya que contarán seguramente con dos de los delanteros más importantes del equipo, que no estuvieron en la ida por lesiones, su goleador, el nigeriano Victor Osimhen y el argentino Giovanni Simeone.