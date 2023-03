Video: la selfie temeraria de una pareja de turistas en el Salto del Agrio

Ante esta difícil situación, personal pertinente se acercó al lugar para corroborar que los carteles de “prohibido el paso” se encontraran en su lugar. “Existe la cartelería y, además, está marcado el final del mirador, sin embargo, la gente igual se mete. La verdad es que la única forma de solucionarlo sería poner una persona 24 horas 7 días a la semana y eso es realmente imposible. Es una pena porque la gente corre un riesgo muy grande, como lo corre en otros lugares donde sabe que está prohibido pasar y por tener una foto y viralizar hacen cualquier cosa”, aseguró el funcionario.

Turistas arriesgan su vida por una selfie

Debido a esto, anunció que se reforzarán los carteles que ya están y se analizarán nuevas medidas. “Hablamos con Áreas Naturales Protegidas, pero creo que en el 2023 seguir poniendo cartelería para que la gente no tire basura donde es obvio que no se puede tirar basura o para que la gente no se pare al borde de una cascada donde es obvio que puede tener un accidente, me parece que hace más a la educación de esas personas”, observó.

El funcionario explicó que a veces la viralización de algunos lugares turísticos ha provocado que “explote” y los visitantes quieran presumir de “la mejor foto”. “No toman en cuenta los riesgos que eso asume, tanto para la persona como para el recurso turístico natural, porque en este caso también lo degradan metiéndose en lugares donde no debieran meterse”, concluyó.