Video: levantan portones para robar en cocheras de Santa Genoveva

Seguidamente comienzan a recorrer el lugar para ver que encuentran para robar, hasta que una vecina los ve y empieza a gritar para espantarlos logrando que los delincuentes huyan por el mismo portón que ellos mismos habían abierto.

Robos en Santa Genoveva.mp4

“Lo que están pidiendo los vecinos es más rondines policiales, más presencia policial. La verdad es que ya no sabemos qué hacer. En este momento estamos pensando en contratar una garita que nos cuide la cuadra, o sea, un vigilante. Pero no sé, me parece que es injusto porque la seguridad la tendría que brindar la Policía”, indicó la mujer.

No obstante, aseveró que la Policía suele dar respuestas rápidas a sus llamados, pero no pueden encarcelar a los malvivientes. “Vienen, inicia las causas, pero el gran problema radica en las leyes. Habría que hacer una modificación en el código penal”, aseguró.

A este respecto, observó: “Los legisladores tendrían que elaborar proyectos para terminar este flagelo. Yo no digo meterlos a la cárcel porque son delitos menores, pero que al menos les cueste algo, que los obliguen a hacer trabajos comunitarios, que los obliguen a hacer tratamientos psicológicos que haya un seguimiento de estos jóvenes porque son jóvenes que estarían en condiciones de trabajar y no lo hacen, prefieren salir a robar entonces creo que hay mucho para hacer. No es solo la inseguridad, sino que hay raíces más profundas que trabajar”.