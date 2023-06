Video: mecánico demoró en entregarle el auto y el cliente lo golpeó brutalmente

Embed

En una entrevista con TN, Rey describió el ataque: "Me pusieron la cabeza contra el pavimento y me empezaron a pegar como si fuesen mazazos. No me dijo nada, fue y me atacó. Cerró la puerta de mi oficina para que no entre nadie. La había trabado, no me pudo ayudar nadie". Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad muestran el momento exacto en que se produjo la agresión.