“Cuando pasé la tarjeta de la clienta con la que estaba, dejo de ver, pero con el costado del ojo igual tenía una percepción de lo que pasa y me pareció ver algo raro, así que enseguida me despedí de la clienta y fui a atenderlas a ella”, contó Camila Stekar, la damnificada.

Mechera en locales de Neuquén

Sin embargo, las mecheras salieron raudamente del local, lo que le pareció aún más raro, por lo que fue a corroborar las cámaras de seguridad. “Ahí comprobé que habían robado, así que saqué capturas de pantalla y lo compartí en un grupo de comerciantes que tenemos donde también está la Policía”, aseguró en diálogo con Canal 7 Noticias.

Uno de los integrantes del grupo de WhatsApp le dijo que las mujeres que le habían robado estaban en Rivadavia y Córdoba. “Cuando me dijo eso me vino como un fuego adentro, cerré el local y me fui corriendo a donde estaban”, recordó Camila.

Mientras iba a buscar la llave encontró un destornillador y se lo llevó con ella. “Eran dos chicas y no sabía qué me iba a pasar, con que me iba a encontrar”, explicó.

Salió corriendo y logró alcanzarlas a pocos metros de donde le habían indicado. “Ahí me transformé, y le dije: ‘Dame el pantalón’”, dijo. Pero las mecheras intentaron fingir que no sabía de qué les hablaba: “Me dijo: ‘Ay para calmate, tranquila. ¿Qué te pasa?’”.

La comerciante, furiosa, no se dejó engañar y le volvió a pedir el pantalón. “Encima me dijo: ‘Ay si yo igual te lo iba a ir a devolver’”, rememoró indignada.

Camila intentó retenerlas hasta la llegada de la Policía, pero justo en ese momento iban dos inspectoras de Tránsito que vieron la situación y se acercaron a ver qué sucedía. Aunque ella les contó lo que había pasado, las mujeres la agarraron de las muñecas permitiéndole a las mecheras que huyeran sin tener que responder por su robo.

Ante la indignación, la damnificada decidió compartir en las redes sociales las imágenes para alertar a otros comerciantes.