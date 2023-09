El ladrón ingresó al lugar alrededor de las 9:30 de la mañana del viernes cuando no había nadie en la oficina. Cómo el sospechoso se desplaza con muletas y el edificio no cuenta con ascensores, se movilizó a saltos para poder subir las escaleras . Por esto, los vecinos llamaron al delincuente "resortín" .

La damnificada habló con La Voz del Interior y comentó que "resortín" se llevó del lugar cuatro computadoras y dos teléfonos corporativos. También informó que el robo se produjo 10 minutos antes de que ella y sus compañeras llegaran y agregó que nadie del edificio se dio cuenta de lo que había ocurrido, por lo que ellas tuvieron que revisar las cámaras de seguridad para dar con el maleante.

“resortín” cordobés, el particular ladrón que entró a robar una oficina a las patadas

A pesar de las grabaciones, la víctima comentó que la Policía aún no ha dado con el delincuente. “Vinieron 10 policías y no hicieron nada, solo me pidieron los números de serie de las computadoras, que no las tenía”, indicó.

Luego de robar su oficina, el ladrón intento ingresar a otro despacho del edificio, que está ubicado cerca de la intersección entre la Avenida Colón y General paz, pero no tuvo éxito.

Otro robo "resortín"

El ladrón cordobés que ingresó a robar en el centro de Córdoba no es el único que fue nombrado bajo el apodo "resortín". Otro delincuente que fue arrestado a principios de agosto en la ciudad bonaerense de Villa Fiorito también fue calificado con el mismo apodo.

En ese caso, había llegado en moto junto a otro sujeto para abordar a unos jóvenes a punta de pistola con el objetivo de robarles. El “resortín” de Villa Fiorito se movilizaba a los saltos, al igual que el cordobés, debido a que le faltaba una pierna.