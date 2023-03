Video: pateó el vidrio y robó en una veterinaria de Cipolletti

Inmediatamente, el ladrón salió del lugar y huyó en la bicicleta, llevándose solamente la caja registradora.

“Me llamó un vecino que me habían reventado el vidrio de la veterinaria para entrar a robar. Cuando llegue me invadió la angustia, la bronca, la impotencia”, contó Gómez en diálogo con LU5 AM600, para luego mostrarse indignado por la poca seguridad de la zona, pese a que su local está ubicado en uno de los ingresos a ciudad.

“Se llevó unas correas y la caja registradora con efectivo, cheques, y demás, pero eso ya está. Tenemos seguro y eso se recupera, pero la bronca está en que ya no se salva nadie… Hay que ser un boludo para venir a robar una veterinaria. ¿Qué te podes llevar? ¿Correas para revender? Vení y pedímelas y te las doy, pero esto es hacer mal”, manifestó angustiado y agregó: “Voy a tener que poner rejas y esa idea no me gusta, y hace 20 años que estoy acá y jamás tuve rejas”.

Sin embargo, y demostrando su gran amor por los animales, contó que en medio de toda esta situación su mayor preocupación radicaba en uno de sus pacientes, un gato adulto, que estaba internado en la veterinaria. “Lo que más me preocupaba era que tenía un paciente, un gato, quien estaba internado tras una operación. Es que cuando le estamos por dar el alta los dejamos sueltos en la veterinaria, y cuando se rompe el vidrio, el se asustó y se metió en una jaula”.