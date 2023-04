Video: a pocas cuadras de una comisaría, roban una ferretería

En total, se llevaron dos soldadoras, una cortadora de plasma, dos cajas de tubos, entre otros elementos, los cuales según el video, fueron cargando entre dos personas en distintas bolsas, para luego darse a la fuga.

Robo en una ferreteria de cutral co.mp4

"Uno está todo el tiempo pensando en que no pase nada, en que no entren con arma a lastimar a nadie, lo material es material, pero a lo que voy es que estamos tan mal que nos estamos conformando con que no nos lastimen" manifestó el comerciante, acongojado por el robo, pero aliviado de que no fue durante el horario de atención al público.

Asimismo, mencionó que tanto las soldadoras como la cortadora de plasma no cuentan con sus accesorios, como cables y pinzas, para su correspondiente uso. Pidió a los vecinos estar atentos a las redes sociales, destino de venta común de muchas herramientas robadas, y pidió que ante cualquier sospecha se denuncie a la Policía .

Lo insólito no es simplemente que el comercio se encuentra cerca de una comisaría, sino que en la misma calle también se encontraría la División Seguridad Interior, por lo que los ladrones pasaron prácticamente debajo de las narices de los efectivos y lograron huir con el botín sin ser detectados.