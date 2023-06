"Estaba en la parada debajo del casino, viene un muchacho, se sube y me dice Roca y Belgrano. Lo voy llevando y me dice pará acá en la Terminal. Cuando le comento que son 600 pesos, demoraba... Le digo 'dale pagame porque me tengo que ir'", contó el taxista sobre el inicio del entredicho.

"'Ey, ya te voy a pagar', me grita y me tira la plata. Se baja y le pega al auto con todo. Rompe el parabrisas. Me bajo y después de intercambiar unos golpes me subo al auto y entro a la Terminal desde la Pacheco. Lo vi que lo tenían retenido en la garita mis compañeros, que como siempre llegaron antes que la policía", completó indignado.