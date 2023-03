Video: se despertó de la anestesia y no se acordaba de su novio

Después de ese momento, el novio le respondió: “voy a hacer que tu mente explote ahora mismo ¿quieres saber cómo?”. Luego, le da un beso en la mejilla, ella se sorprende y reacciona gritando: “Este chico guapo me está besando”.

Luego de esto, el chico volvió a darle un beso, pero esta vez fue en la boca, dejando completamente sorprendida a la protagonista del video, que lo miraba sin entender que estaba pasando.

Su reacción se viralizó rápidamente en las redes y los comentarios no tardaron en llegar: “Es como si se hubiera enamorado otra vez” fue uno de los más likeados. “No sé si llorar de risa o de amor” fue otro de los comentarios con respecto al video.

Se despierta de la anestesia

La pareja de Estados Unidos que se volvió viral lleva dos años de relación, pero los efectos de la anestesia no le permitía a la joven recordar nada, por lo que su novio aprovechó la situación la cual grabó en compañía de otro cómplice presente en la habitación.

Rápidamente, el video arrasó con casi 30 millones de reproducciones y miles de comentarios en la publicación debido a la genuina reacción de la muchacha.

Fueron muchos los usuarios que pasaron por el quirófano y vivieron una situación similar luego de despertarse de una anestesia. Por eso, aprovecharon el video para comentar sus experiencias.

“Yo con anestesia empecé a sacar el dedo medio a toda la clínica. Mi hermana me tiene grabada”, “Es cierto, hay personas que después de la anestesia no reconocen a nadie”, “Ella lo ama. Le gusta en serio”, “Cuando desperté, la enfermera me dijo: ‘respira, no se te olvide respirar’ y me dio mucho susto, sentí que no sabía cómo respirar. Me dio pánico” y “Cuando desperté de la anestesia no me dijeron ni ‘hola’”, son algunos de los comentarios que tuvo el posteo.