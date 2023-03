Video: se resistió al robo de su camioneta, pero fue herida con un destornillador

La damnificada puso rápidamente en marcha su camioneta al notar que el desconocido caminaba por plena calle en su dirección de manera sospechosa, ante esto dio marcha atrás, pero no fue suficiente y el atacante velozmente alcanzó a abrirle la puerta e intentar subirse, al tiempo que la amenazaba con un destornillador. Pese a ello, la mujer no lo dudo y se resistió.

Ataque a una mujer en b Cumelén

Al ver que no era un blanco tan sencillo, el delincuente comenzó a lanzarle puntazos con su improvisada arma y le generó cortes. Sin embargo, no desistía y, aunque la mujer hizo marcha atrás para sacárselo de encima, él se aferró para no caer y poder robarle.

A los pocos minutos llegó al lugar otro vehículo. El delincuente al notar esto intentó sacarle la cartera para llevarse algo, pero al no poder cerró la puerta y se fue caminando, mientras la víctima le agradeció al otro conductor y se alejó.