Video: se robó el auto que había vendido y la nueva dueña "se resistió"

El enojo del hombre era que el automóvil que le fue entregado sufrió un corte en la correa de distribución, por eso quería dar marcha atrás con el trato y que le devuelvan su auto. Entonces, no tuvo mejor idea que presentarse a las dos de la mañana en casa de la contraparte, que en un principio mostró predisposición a romper el acuerdo, pero no a esa hora de la madrugada sino al otro día.

No contento con esa propuesta, sacó una copia de las llaves del auto que le había dicho a la nueva dueña que había perdido para no entregárselas, se subió y lo arrancó, aunque la mujer se puso delante para que no se lo llevara y fue entonces que la atropelló y se la llevó en el capot durante varias cuadras, en medio de la desesperación del resto de la familia de la víctima, cuyos hijos filmaron todo.

“Me adelanto y me atropella en la panza. Caigo contra el capot y aguanto, me llevaba en zigzag a más de 100 kilómetros por hora para que me cayera", contó la mujer. Su familia corrió tras el vehículo, hasta que lo alcanzó cerca de su casa, le cruzaron el auto y pudieron rescatarla. "Realmente pensé que me estaba muriendo”, dijo.

“En todo momento me gritaba que me bajara, que me tirara. He estado muy mal porque incluso en un momento vi que tenía un cuchillo con el que me amenazó”, reconoció. Y completó: "Psicológicamente estoy muy mal".

El conductor del auto, quien según medios locales sería el dueño de una empresa de seguridad local, fue detenido. Pero tal como informó Los Andes, ambas partes “realizaron acusaciones cruzadas” por lo que se les solicitó comparecer en la fiscalía para formalizar sus denuncias y comprobar la veracidad de ambas denuncias.