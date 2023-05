Video: sorprendidos por los "secretos" que encierra el río Limay

El paseo inició en el Paseo de la Costa y se extendió a lo largo de 50 kilómetros, río arriba. Hace cuatro años que reside en Neuquén, donde vive con su marido. "Me gusta conocer cada lugar, no solo quedarme con lo que veo. Por eso quise conocer más a fondo el río y aprender del lugar donde vivo, de su naturaleza y su historia. Me pareció muy interesante todo lo que pude encontrar", contó Sandra, en diálogo con LMNeuquén.