Video: turista sufrió un violento ataque en pleno barrio de Palermo

La inseguridad es un flagelo que crece día a día en Argentina y que no distingue de zonas ni horarios. Esta vez le tocó sufrirla a un turista que paseaba por las calles de Palermo Hollywood, cuando un delincuente que lo sorprendió por la espalda, le pasó un brazo por el cuello y lo tiró al piso para intentar robarle lo que llevaba en su mano izquierda ante la asombrada mirada de una mujer que estaba apenas a centímetros de la víctima y el ladrón: ella fue testigo directo de lo sucedido.

El violento hecho quedó captado por las cámaras de seguridad de esa cuadra de Costa Rica y Gurruchaga, y el video comenzó a circular en redes sociales, pero como no hubo denuncia, la Justicia ya actúa de oficio. Lo cierto es que no se distingue en esas imágenes si el delincuente llegó a sustraerle el celular o la billetera, ya que el reloj no pudo robárselo.