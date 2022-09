Video: un camión tuvo que dar marcha atrás en pleno Dique Ballester

Desde el lado rionegrino señalaron que en la jornada de ayer se produjo un corte en el servicio de energía eléctrica y, como consecuencia, no funcionaban los semáforos que habilitan el cruce de los vehículos de uno y otro lado del río.

“Era un camión que portaba camionetas. Según lo que dijo el chofer, no era de la zona y no conocía. Puso el GPS y le tiró esa ruta como la más óptima. No es el único camión al que se lo ha hecho volver, todos los días tenemos uno que hay que hacerlo regresar”, aseguró quien está a cargo de la División Tránsito de Villa Obrera, Silvina Huenuquir, a LMNeuquén.

Explicó que la cartelería para advertir a los choferes de transportes de carga pesada que está prohibido su circulación por el Dique Ballester es vieja, pequeña y generalmente no se ve. “No lo ven y pasan. Esta vez fue después de las 15.30, por suerte, en un horario en el que no transitaban muchos vehículos”, indicó Huenuquir.

Dijo que del lado neuquino no tuvieron inconvenientes con el servicio eléctrico y el semáforo estaba habilitado. “Cuando el camión se dio cuenta que no podía pasar se quedó en el medio y es ahí cuando pasado un tiempo del lado de Río Negro los vehículos comenzaron a avanzar”, aclaró.

La cartelería de Vialidad Provincial tanto de la prohibición de camiones de gran porte como de la limitación de altura (2,9 metros) está ubicada a pocos metros del dique y debería estar un poco más retirada para que los camioneros puedan maniobrar antes de que sea tarde.

Dique Ballester- camión mosquito- cartelería-2.jpg

Dique Ballester- camión mosquito- cartelería.jpg

Según publicó el portal Centenario Digital, al momento de cruzar el puente, el camión circulaba por la Ruta 7 desde Vista Alegre a Barda del Medio se encontró de frente con una camioneta Mercedes Benz Sprinter que se dirigía en sentido contrario. Fue el propio conductor quien le advirtió al chofer del camión que no estaba habilitado al tránsito para vehículos de gran porte.

A partir de ese momento, el caminero no podía realizar otra maniobra más que retroceder marcha atrás ante la atenta mirada de los vecinos que estaban en el parque Victoria mientras advertían que otros vehículos transitaban detrás del camión.