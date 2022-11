Video: un policía le pegó una cachetada a una joven en un control de tránsito

“Justo cuando estábamos llegando al triángulo de Bernal, entre los autos sale un efectivo, que en ese momento no sabíamos que era policía porque no estaba con la ropa, sino que era un civil, con la escopeta. Sale de entre los autos a los gritos. Ya estaba casi encima de nosotros. Me pateó a mi la pierna para tirarnos de la moto, lo cual mi pareja logró esquivar y hacer unos metros para orillarse porque había autos”, relató Débora en declaraciones a Telefé.

Además, agregó: "Aparece otro efectivo con escopeta de frente diciéndonos que paremos, a todo esto apuntándonos para tirarnos. Después nos enteramos que les estaban tirando a otras personas también. En ese interín que bajamos, mi pareja le da los papeles de la moto, las cosas y un policía nos dice que teníamos que cruzar al otro lado de la avenida, ir adonde estaba la gente de Tránsito".

Policía pega cachetada

La joven aseguró que, después de haber cruzado, se encontraron con los agentes de tránsito en un punto onde también estaban los testigos que filmaron la secuencia donde recibió la bofetada.

Una vez que se encontraban con los agentes, el mismo efectivo que había intentado bajarlos de una patada, apareció a los gritos, con una actitud prepotente.

"Esta persona cruzó en el patrullero. Pasa toda la avenida con el patrullero a fondo. Viene y me tira la camioneta encima. Baja insultando, diciendo por qué no habíamos parado, gritando de todo. Va hacia mi pareja, que estaba entregando los papeles, y empezó a empujarlo a hacer cosas como para pelearlo. Él no reaccionó. Lo tiraron en el piso", comentó la joven sobre el comienzo de los hechos de violencia.

Frente a esa situación, Débora lo tocó y le dijo: "‘Cómo me vas a tirar la patada, cómo me vas a querer bajar así de la moto, me pudiste haber lastimado, haber golpeado’. Y él se dio vuelta y reaccionó de la forma que reaccionó, me metió un cachetazo. En ese momento que me dio el cachetazo se ve que a mi pareja lo agarran de atrás y lo tiran”, contó.

La supuesta identidad del efectivo involucrado se viralizó en redes y fue acusado un hombre que prestaría servicios en una seccional de la zona del hecho.