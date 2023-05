Video: un taxista recibió insultos y piñas de una pasajera

El violento episodio ocurrió el domingo pasado alrededor de las 20 cuando el taxista levantó a una mujer con dos nenes pequeños en la esquina de 1° de Mayo y Novella. "Ya cuando la vi, los niños estaban descontrolados, gritando, llorando y no se quedaban quietos, pero justamente porque estaba con niños frené para llevarla", contó a LMNeuquén el taxista, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

Según relató el hombre, el viaje comenzó mal y siguió peor. Los niños no paraban de gritar y a las pocas cuadras uno de ellos logró sacar la traba a la puerta y abrirla mientras el auto estaba en movimiento. "Cuando pasamos por el Loteo Social, uno de los niños de nuevo abre la puerta y fue ahí cuando pensé que debía detenerme ya que era un peligro porque se podían caer del taxi", describió.

taxi violencias

"La mujer no hacía nada para que sus hijos se calmaran. Le pedí que por favor trate de agarrar a sus hijos para que no corran peligro pero no les decía nada", aseguró el taxista.

Fue ahí cuando frenó el taxi en una parada de colectivo, a metros de la cancha del club Maronese, y le solicitó que se baje. "Bajate del auto, no tengo porqué arriesgarme", le dijo el taxista en el video que capturó la cámara instalada dentro del auto, lo que despertó la ira de la mujer, quien le respondió con varios puñetazos en la cabeza.

Como la mujer se negaba, el hombre se bajó y pidió a las personas que estaban en la parada de colectivos que llamaran a la Policía y, de ese modo, finalmente la pasajera descendió del vehículo.

El taxista -que hace 7 años se dedica a este trabajo- contó que muchas veces son maltratados por pasajeros y que sus compañeras taxistas reciben continuamente "insinuaciones sexuales". "Es de todos los días los roces con los pasajeros, uno tiene que quedarse tranquilo en el lugar porque, si no, los malos somos nosotros", describió.

"Ella me quiso poner por delante los chicos, pero yo la levanté justamente por los chicos. Después la cosa se descontroló y era realmente un peligro. ¿Mirá si se caía un nene del auto?", se preguntó el hombre, quien además contó que decidió publicar el video ante la "impotencia" que sintió durante ese viaje.