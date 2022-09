Video: viajó colgado del colectivo para no pagar el boleto

Como la luneta del transporte estaba tapada, ni el chofer ni los pasajeros del mismo pudieron dar cuenta de lo que sucedía en la parte trasera del vehículo.

Además, en el video se puede ver que el micro pasa por un puesto policial que hay en el puente y ninguno de los efectivos se da cuenta de lo que ocurría.

A su vez, los vecinos de esa zona afirmaron que es una situación que ocurre de manera cotidiana y que es común ver este tipo de imágenes.

Colgado del colectivo

Conflicto en otro micro

Un chofer de la línea de colectivo 317 y un vendedor ambulante se agarraron a trompadas arriba de la unidad luego de que el conductor le haya exigido que pague el boleto, lo que provocó que sea atacado con el martillo de emergencia.

Según informaron testigos, el hecho ocurrió el lunes cerca de las seis de la mañana, en La Matanza, cuando vendedores se subieron a la línea 317, interno 406, y se dirigieron al fondo sin pagar el pasaje. De inmediato el chofer les solicitó que al menos uno pague el boleto pero a los segundos todo se convirtió en un escenario de boxeo.

Uno de los jóvenes agarró el martillo de emergencia que se ubica en todo transporte público y atacó ferozmente al conductor en la cabeza, quién reaccionó y empezó a pegarle.

La pelea fue grabada por un pasajero y se puede escuchar a las personas que piden a gritos "no se peleen, loco", mientras que otro manifestó "dale mostro, que tenemos que ir todos a trabajar".

Venedor y chofer se pelearon

En el vídeo se ve cómo el chofer y el vendedor comienzan a las trompadas arriba del colectivo y luego descienden del mismo para continuar la discusión en la calle, aunque el conductor sostuvo que lo hizo para pedir auxilio y llamar a la Policía.

Allí otros pasajeros y vecinos del lugar trataron de detenerlos, pero la pelea continuó unos minutos más hasta que el vendedor y sus acompañantes se fugaron.

"Me tuvieron que dar dos puntos. Por suerte no fue más grave, pero estoy con reposo y no puedo manejar hasta que me den el alta", explicó el chófer en Telefé Noticias.

En la nota también señaló que los jóvenes le robaron el bolso con sus pertenencias y se fugaron hacia los monoblocks que están en la zona. Por falta de seguridad y para dar respaldo a la víctima, la línea 137 realizó un paro durante toda la jornada del lunes.

En la causa por "robo y lesiones" intervino la Fiscalia 2 de La Matanza y por el momento no hay detenidos.