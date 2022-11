Video viral: Cuando Dibu festejó el sorteo y subestimó a los rivales

https://twitter.com/El_Hincha12/status/1595055303896489984 Cuando se hizo el sorteo de la Copa del Mundo se viralizó un video del ”Dibu” Martínez con su hijo en el que gritaba, “easy, easy” al conocer a los rivales de Argentina, específicamente México y Arabia Saudita.



Hoy perdieron ante los árabes en su debut en Copa del Mundo…

Pues bien, ahora muchos oportunistas le recuerdan ese video al Dibu, quien no obstante, tendrá que aprender la lección y al menos no viralizar estas cuestiones privadas si no quiere quedar expuesto. En esta el 1 no resiste archivo...