Video viral: explicó cómo comprar un celular en 9 cuotas y pagar solo la mitad

“Quiero comprar un teléfono y estoy buscando uno que esté en nueve cuotas sin interés, porque es la manera de ganar plata”, dice mientras muestra una famosa página de e-commerce. En cuanto divisa el celular buscado, frena y asegura: “Acá está. Es este”. El aparato elegido es un Samsung Galaxy S22 que vale 331.999 pesos. “Son nueve cuotas sin interés de $36.888″, aclara Fabián.

Inmediatamente, explica: “Con la plata que tenía para pagar el teléfono me voy a un banco, a cualquiera”. En tanto, ingresa a su homebanking y comienza a simular que coloca el monto total del valor del celular en un plazo fijo a un mes. “Vamos a ver cuánto me paga a 30 días”, continúa Fabián.

Tras hacer tutorial, advierte la cantidad de dinero que brinda el plazo fijo y observa: “Los intereses ganados son $20.465,69 por mes. (Sirve) para pagar más de la mitad de la cuota”. Satisfecho con su descubrimiento, completa: “Cuando termino de pagar la última cuota, que pagué menos de la mitad porque estoy recuperando con los intereses, me queda el teléfono y los $330.000 en el banco”.

Influencer. Cómo comprar celular y ganar plata.

El video rápidamente llegó a superar los 4 millones de visitas. Además, la publicación sumó casi más de 500 mil likes y más de 5000 usuarios le dejaron mensajes agradeciendo el tutorial.

“Excelente”; “No es mala idea”; “Por fin algo útil”, “Gracias, maestro”; y “Está muy bueno” son algunos de los comentarios que recibió el posteo. Asimismo, otro internauta, contento con el video de Fabián, le hizo un pedido más audaz: “Necesitamos uno para comprar gomas de autos”.

Sin embargo, hubo algunas personas que no comprendieron y pusieron en duda lo sugerido por el tiktoker. “Buena idea, solo me faltó entenderlo”, se sinceró un usuario. Rápido con las respuestas, Fabián le contestó a cada internauta que no había comprendido el video, que fueran a su canal de YouTube donde había subido un video con una explicación más larga del mecanismo.