"Me puse muy nervioso y decía: 'No Dios, no me recompensés con esto porque yo soy un humilde trabajador. Mientras vos Dios, me des salud y trabajo, yo ya estoy contento. Llamé al 101, pero me daba como que estaba ocupado. Entonces, atiné a traerlo a la radio", narró Sánchez, quien además contó que en el camino se encontró con la camioneta y que inmediatamente, al reconocer al conductor, le dijo "esto es suyo".

"Ese mediodía (después de devolver el dinero), comimos fideos hervidos con milanesa de hígado, porque el patrón del lugar donde yo trabajo, se fue y no pude cobrar. Imaginate, ¿encontrar tanta plata y uno así? pero yo dije: ¡No! Esas cosas para mí no van", concluyó.

Respecto al beneficiado por su gesto, José dijo que le prometió conseguirle un trabajo en blanco y hasta le prometió una casa. ¿Cumplirá?

"De mañana, me dedico a hacer trabajos de pintura y por la tarde, soy panadero en una panadería muy conocida", cerró sobre cómo hace para sostener a su familia y recalcó que lo que más le interesa es tener un trabajo en blanco para darle una obra social a sus nenas.

Acá, el relato de José: