Villa Mascardi: temen que el predio vuelva a ser usurpado por los mapuches

Con todo esto, y luego de los comentarios de diferentes autoridades que intervinieron en la situación (por ejemplo, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández), Betiana Minor, ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro, hizo su análisis de la situación y manifestó que no debe mezclarse a los pueblos originarios con “los delincuentes” que estaban usurpando el lugar.

Siguiendo su relato de la situación, la jefa de la cartera de seguridad ratificó que fueron siete las mujeres detenidas, junto con algunos niños, quienes luego fueron entregados a familiares.

En tanto, y respecto al “uso de la fuerza” por parte de los uniformados, Minor manifestó que si bien la Provincia no había tenido intervención, el mismo había sido “racional”. “El operativo fue muy prolijo. No se usaron armas letales y no hubo lesionados, ni por parte de las personas que estaban usurpando, como tampoco de los oficiales que llevaban adelante el operativo”.

Pese a todo esto, la gran preocupación de todas las autoridades involucradas es que vuelva a ser usurpado el predio, ya que ningún hombre pudo ser detenido en el lugar. “El predio está preservado y continuamos con un montón de acciones preventivas durante la noche, las cuales continuarán los próximos días… Es que nuestra mayor preocupación es que vuelvan".

Constataron que mapuches usurparon La Cristalina en Villa Mascardi

En ese punto, se le consultó a la ministra respecto a la cuestión política de fondo, con el pueblo mapuche involucrado, por lo cual ella hizo una gran diferenciación. “La provincia convive de forma pacífica con más de 60 comunidades originarias y hay un gran respeto por las mismas. No podemos decir que tienen relación, estos son delincuentes comunes, que tienen que ver con un delito: la usurpación. Son hechos ilícitos, tienen una causa que va a seguir su curso.

Por último, se le consultó por la posible presencia de Facundo Jones Huala, el líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, quien está prófugo de la Justicia chilena, pero ella negó los rumores. “No tenemos ninguna información que corrobore eso. Justamente, en el día de ayer (por el martes), no había ningún hombre, por lo que ningún hombre fue pudo ser detenido”.