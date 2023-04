Villa se ausentó al entrenamiento de Boca por una nueva audiencia virtual

En la audiencia de este jueves, la defensa de Villa intentó desacreditar las acusaciones, justificando que había un vínculo muy agresivo entre ambos, principalmente por los celos y el control de Cortés. Los representantes del ex Deportes Tolima hicieron referencia a una serie de discusiones y desmanejos de la pareja ligados al dinero del delantero de Boca.

juicio villa.jpg Sebastián Villa en una de las audiencias del juicio.

"Sebastián me hace una videollamada y cuando estábamos conversando me decía que se quería ir, que no aguantaba más. No sé qué habitación era, pero veía una cama en la que estaba la maleta, él guardaba sus cosas y ella se las sacaba. Había muchísimos insultos, no agrediéndose físicamente pero sí verbalmente, fue dura la conversación. Ella le decía 'no te vas a ir de acá, negro malparido', 'negro gonorrea, yo no me voy a quedar sola'", señalaron desde la querella del colombiano.

Al mismo tiempo, la jueza Claudia Dávalos accedió a un pedido para que el atacante cafetero pueda salir de la Argentina de cara al próximo partido de Copa Libertadores que jugará el Xeneize el próximo miércoles en Chile frente a Colo Colo.

Luego del choque ante el Cacique se llevará a cabo la quinta audiencia del caso. La misma se desarrollará el jueves 4 de mayo, tan solo un día después del duelo que deberá afrontar el equipo dirigido por Jorge Almirón en el país trasandino, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos del certamen continental. Una vez concluida esta auditoría, se comenzará a definir cuándo serán los alegatos de las partes y las últimas palabras del acusado.