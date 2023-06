Violencia en Jujuy: políticos neuquinos responden con críticas y proyectos de ley

Desde la movilización, la ex candidata a gobernadora de Neuquén por el Frente de Izquierda, Patricia Jure , dialogó con LMNeuquén para expresar su repudio a la represión contra los manifestantes jujeños. "Hay una rebelión popular en Jujuy ante la votación de una constituyente reaccionaria que se lleva el litio, que entrega los recursos naturales, expulsa a los pueblos originarios de sus tierras, utiliza las tierras fiscales para un negocio multimillonaria, intenta concentrar el poder político y además pretende prohibir el derecho a la protesta y manifestación con multas, procesos judiciales y la represión feroz", criticó.

AM Patricia Jure (3).jpg Agustin Martinez

"Morales es un dictador pero no lo hizo solo, radicales, el PRO, el peronismo votaron esta reforma por eso hay que impugnar este comunicado de los gobernadores peronistas, al presidente y la vicepresidenta porque no tienen autoridad para decir algo por el proceso de Jujuy, ellos son corresponsables", disparó.

Desde el PRO plantearon una postura diferente. "La violencia es mala en todos sus aspectos, la gente tiene derecho a reclamar y a manifestarse pero sin perjudicar a los demás. Los cortes de ruta, los cortes de calle, quemar autos o la quema de la Legislatura jujeña me parece un total abuso de ese derecho y por lo tanto no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo", expresó José Luis Artaza, concejal y ex candidato a intendente por el partido libertario que representa Javier Milei a nivel nacional.

"Me solidarizo con el pueblo de Jujuy porque realmente están sufriendo las consecuencias de un manejo que está haciendo para mí el kirchnerismo para tapar la inflación, lo de Chaco, sus falencias y en función de la ideología que están manejando", agregó. "Estoy de acuerdo con que se establezca el orden en Jujuy y la gente que viajó de acá, de ATE o el partido Obrero de Neuquén, que no tienen nada que hacer en una manifestación en Jujuy. Repudio todo esto y me solidarizo con la gente de Jujuy", cerró.

SFP Jose Luis Artaza (3)-1.jpg Sebastian Fariña Petersen

La diputada provincial por el Frente de Todos, Soledad Salaburu, expresó un enérgico repudio a la represión de las fuerzas policiales contra los manifestantes e incluso propuso que la propia Legislatura del Neuquén se pronuncie en relación al tema.

"Frente a tamaña crisis política institucional, donde ya no hay garantías de derechos para los y las ciudadanas de Jujuy, y en donde las instituciones no son gobernadas respetando la forma republicana y la división de poderes, no queda otra salida que la intervención federal en la provincia de Jujuy para evitar un daño aún mayor en la Democracia que supimos conseguir", señaló tras divulgar el proyecto de ley que presentará en el Poder Legislativo de la provincia.

Soledad Salaburu diputada

Según aclaró, se trata de "un proyecto de declaración para solicitar que el Congreso de la Nación sancione la ley para la intervención federal de Jujuy, ante la aprobación de una constitución de espaldas al pueblo por parte del gobernador Gerardo Morales y tras la violenta represión que llevó adelante para acallar las protestas".

Marcelo Zúñiga, concejal de la ciudad de Neuquén y presidente del Partido Justicialista (PJ), agregó que la represión que siguió a la reforma constitucional ya aprobada responde a un accionar que ya ha tenido el gobernador Morales "no sólo en la provincia sino cuando tuvo responsabilidades en el gobierno nacional". Agregó las declaraciones en contra del presidente Fernández son maniobras electorales que hace el líder jujeño para posicionar sus propias candidaturas en la puja interna de Cambiemos.

"En el caso particular del rechazo a la reforma constitucional votada por la mayoría de los constituyentes, necesita un mayor trabajo. Lo que se está poniendo en evidencia es un retroceso en materia de derechos, ese es el trasfondo, ante la posibilidad o decisión constituyente de coartar esos derechos en lo que hace a la libertades y explotación de recursos naturales y las libertades laborales, de expresarse y demás", agregó en diálogo con LMNeuquén.

Se suma otro elemento que ha acontecido posterior a la aprobación que es un accionar represivo, conducta propia de Morales que no es la primera vez en Jujuy ni cuando tuvo responsabilidad en el Estado nacional. Una manera de posicionarse con sus candidaturas, son maniobras electorales en el marco de una disputa hacia adentro del propio sector de Cambiemos.

Por su parte, el diputado provincial César Gass, de Juntos por el Cambio, también se refirió al proyecto de ley que se debatirá en la próxima sesión de la Legislatura de Neuquén en referencia a los acontecimientos de Jujuy. Aclaró que es fundamental que los legisladores neuquinos se expresen en relación a este tema, así como deberían hacerlo desde todas las provincias, para defender las instituciones y "no meterse con una provincia que andaba bien".

cesar gass juntos por el cambio.jpg Agustín Martínez

"Repudiamos absolutamente los hechos de Jujuy, se trata de una elección que se hizo junto a la de gobernador y donde se eligieron los convencionales con amplia mayoría", señaló. "Es una nueva Constitución de la que se han retirado dos artículos para retirar alguna conflictividad si la hubiera, no puede salir un grupo que no sacó votos a poner riesgo la pacificación que hay en Jujuy", expuso.

Gass fue tajando con el rol del kirchnerismo y su alianza con grupos de izquierda, y consideró que se trata de una maniobra para sacar el foco de atención sobre los hechos acontecidos en Chaco. Expresó que, de esta manera, se ponen en riesgo los logros del gobernador Morales "en una provincia que tenía un poder paralelo con Milagro Sala, que acepta la manifestación pero no los cortes, y que ha logrado sustentabilidad económica".

"No podemos sumar otro eslabón de violencia a un país afectado por el deterioro económico y la desintegración social", afirmó.