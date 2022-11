Violencia en la escuela: así se justificó la madre que le pegó a un estudiante

La mujer que insultó a compañeros de su hijo y agredió a uno de ellos dentro del aula de la Escuela Secundaria 1 reconoció que "no fue la manera adecuada de actuar", pero ratificó que su hijo es víctima de bullying y justificó su accionar en la defensa al menor. Desde la escuela desmintieron sus denuncias y los estudiantes de la Escuela realizaron una sentada en la que afirmaron que no es víctima, sino el protagonista de actos de violencia hacia otros jóvenes.

"Entré a increpar a este alumno. Lo que hice fue defender a mi hijo, no fue la manera adecuada para terminar esta situación. Lo que me enojó y lo que me llevó a esta situación fue que me presenté muchas veces en el establecimiento pidiendo que a esta situación de acoso, de bullying y de maltrato verbal y físico hacia mi hijo de parte de alumnos de años superiores se le diera un corte definitivo", explicó.