¿Violencia de más?

“A alguien más le pareció excesivo el nivel de violencia qué hay en El marginal?”; “Argentina sólo puede hacer un arte de lo marginal, de la violencia, del machismo. Ver El marginal II es sumergirnos en lo peor de Argentina y rendirle un extraño homenaje”; “Por qué gusta tanto El marginal? Me parece un rejunte de Orange is the new black, Prison break y alguna otra. Las subtramas meh, mucha violencia explícita y escenas de violación para generar morbo” y “Está buena El marginal, es entretenida, interesante. Pero de ahí a hacerme FAN de algún personaje... En serio admiran algo de toda la violencia y corrupción que se muestra en serie? Cómo no les toca ni un pelo que lo que ven pasa en todo el país, todos los días?”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en las redes.

Sin embargo, también aparecieron los defensores de la tira (que con su primer episodio promedió los 11,3 puntos y en su segundo capítulo alcanzó los 8,8 puntos), quienes aseguraron que la miniserie es una muestra de la violencia que existe en el país todos los días.

Los Borges van ganando poder en San Onofre

El tercer capítulo de la precuela de El Marginal llegará esta noche, desde las 22 por la TV Pública, para mostrar cómo va cambiando todo en el penal de San Onofre.

La sociedad entre Antín (Gerardo Romano) y Borges (Claudio Rissi) queda sellada y como primer paso para derrocar a El Sapo (Roly Serrano) la banda de Borges desmantela el call center que el capo del pabellón tiene instalado, desde el cual realizan “secuestros virtuales”.

Furioso, El Sapo descargará su ira con Patricio (Esteban Lamothe) y lo amenazará de muerte, porque asume que los culpables de los destrozos fueron sus amigos del patio.

La segunda temporada de la ficción contará con 8 episodios, los cuales se repiten en la misma señal los domingos a las 23.